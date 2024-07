Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault : vers un rebond en direction de 46,5/46,8E ? information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 15:26









(CercleFinance.com) - Renault tente de refaire surface après son incursion sous 42E : le cours remonte vers 44,5E mais cela reste très insuffisant pour invalider le signal baissier qui s'était déclenché sous 46,75E (ex-plancher majeur du 23 et 30 avril, puis des 25/26 juin).



Après un rebond technique de +10% assez classique après une chute de -20% depuis le 30 mai, la correction risque de reprendre et de se prolonger vers 37,95E, ex-plancher du 15 mars dernier.





Valeurs associées RENAULT 44,09 EUR Euronext Paris +1,97%