Renault : vers l'ébauche d'un 'W' haussier sur 29,1E ? information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 14:06









(CercleFinance.com) - Renault semble ébaucher un double-vreux sur 29,1/29,15E (plancher intraday ou d'ouverture des 19 juillet et 9 septembre): le titre pourrait repasser le palier des 30E mais il restera encore du chemin à accomplir pour valider une inversion de polarité moyen terme, à commencer par effacer la résistance des 31,7E de début septembre (qui coïncide avec l'oblique baissière issue de sommet des 41,1E du 10 mars), puis l'ex-zénith des 34,3E du 6 août.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.67%