Renault: ventes mondiales en baisse de 4,5% en 2021 information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 09:22

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé lundi que ses ventes mondiales de véhicules avaient baissé de 4,5% en 2021, pour s'établir à 2.696.401 unités.



Les ventes de véhicules de la seule marque Renault ont diminué de 5,3% l'an dernier, le recul de 10,5% des voitures ayant été partiellement compensé par une hausse de 19% au niveau des utilitaires.



Celles de Dacia ont augmenté de 3,1% en 2021, le renouvellement de la gamme de la marque ayant été couronné de succès notamment grâce à la nouvelle Sandero, véhicule le plus vendu auprès des clients particuliers d'Europe l'an dernier.



Le groupe automobile indique que sa politique commerciale initiée au troisième trimestre 2020 a conduit par ailleurs à une progression de la part de ses ventes sur les canaux les plus rentables.



Sur les cinq pays principaux d'Europe (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni), la part des ventes à particuliers représentent désormais 53%, soit une croissance de près de six points par rapport à 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire.



Ses véhicules électriques et à motorisations hybride représentent désormais 30% des ventes de véhicules particuliers de marque Renault en Europe, contre 17% en 2020.



Le constructeur note par ailleurs que son portefeuille de commandes en Europe a doublé par rapport à 2020 pour s'élever à plus de trois mois de ventes.



Le titre s'inscrivait en hausse de plus de 2% lundi matin à la Bourse de Paris suite à la publication de ces chiffres.