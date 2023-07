Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: ventes en hausse de 24% pour Dacia au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 12:19









(CercleFinance.com) - Renault a annoncé mardi une hausse de 24% des ventes mondiales de sa filiale à bas coûts Dacia au premier semestre, à 345.432 unités, grâce au succès des quatre modèles piliers de la marque.



Sur les six premiers mois de l'année, les ventes du véhicule électrique Spring ont grimpé de 38%, celles de la citadine Sandero de 24%, celles du SUV Duster de 13% et celles du break Jogger de 130%.



Les ventes de voitures particulières s'élèvent à elles seules à 342.809 unités, ce qui permet à la marque d'enregistrer une part de marché de 4,7% sur le segment, en hausse de 0,2 point par rapport à la même période de 2022.



En termes géographiques, la France, premier marché de Dacia, a signé une augmentation des ventes de 25%, l'Italie une hausse de 26%, l'Allemagne un bond de 41% et l'Espagne un gain de 40%.



Sur son coeur de clientèle historique, à savoir les ventes aux clients particuliers, Dacia monte pour la première fois sur la deuxième marche du podium européen avec 8,4% de part de marché.



Suite à ces performances, le titre Renault progressait de 1,1% mardi matin à la Bourse de Paris, signant la quatrième plus forte hausse de l'indice CAC 40.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.56%