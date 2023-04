Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: ventes de 1er trimestre tirées par les nouveautés information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 09:23









(CercleFinance.com) - Renault a annoncé lundi avoir enregistré une 'robuste' croissance de ses ventes en volumes au premier trimestre, portées par le succès de ses nouveaux modèles.



Le constructeur automobile français a déclaré ce matin que ses ventes mondiales avaient atteint 354.545 unités sur les trois premiers mois de l'année, soit une augmentation de 9% par rapport au premier trimestre 2022.



En Europe, les ventes de la marque Renault ont augmenté de 20% pour atteindre 231.125 unités, notamment grâce à sa vigueur sur le 'segment C' regroupant les voitures compactes.



Ses ventes sur ce compartiment ont bondi de 51% au cours du trimestre sur le Vieux Continent sous l'effet de succès de modèles récents comme la Megane E-Tech Electric, l'Arkana ou le Nouvel Austral.



Sur le marché des véhicules électrifiés, Renault affiche une augmentation de 24% de ses ventes, soutenue par son offre double, à la fois sur le segment des véhicules électriques et sa gamme hybride.



Déjà leader européen du marché des fourgons, le groupe hexagonal a vu ses ventes de véhicules utilitaires grimper de 32% en Europe sur le trimestre, au sein d'un marché en croissance de 8%.



Suite à la parution de ces chiffres, l'action Renault a ouvert en hausse de plus de 0,5% lundi matin en Bourse de Paris, surperformant légèrement un indice CAC 40 en progression d'environ 0,3%.





