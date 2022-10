Renault: vante l'autonomie de sa nouvelle Mégane E-TECH information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 16:33

(CercleFinance.com) - Renault continue de dévoiler sa nouvelle Mégane E-TECH. Plus de 300 brevets ont été déposés lors de la conception de cette nouvelle voiture.



La Mégane E-TECH affiche jusqu'à 470 kilomètres d'autonomie en une charge. Une autonomie que les ingénieurs Renault se sont appliqués à maintenir la plus stable possible.



D'abord grâce à un système de régulation de la température de la batterie.



Ensuite, grâce à un système ' capable de récupérer la chaleur générée par la batterie et le moteur ', explique Jean-Marie L'Huillier et Robert Yu, experts en management thermique des véhicules électrifiés à la direction de l'Ingénierie Renault.



' Cette chaleur est ensuite utilisée pour chauffer l'habitacle afin d'optimiser l'autonomie du véhicule ', continuent les deux hommes.



En dessous de 10°C à l'extérieur, le système de récupération de la chaleur générée par la batterie et la chaine de traction électrique offre plusieurs avantages : ' le refroidissement naturel de la batterie et du moteur électrique ; deux fois moins d'énergie pour chauffer l'habitacle ; le gain en autonomie sur autoroute peut atteindre 9 %. '