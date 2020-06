Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault va supprimer 1.500 emplois dans l'ingénierie en France-BFM TV Reuters • 16/06/2020 à 12:00









PARIS, 16 juin (Reuters) - Le constructeur automobile Renault RENA.PA va supprimer 1.500 emplois dans l'ingénierie en France, indique mardi la chaîne BFM TV citant des sources concordantes. En difficultés, le groupe a présenté au début du mois un plan drastique de réductions de coûts, passant par la suppression de 15.000 postes, dont 4.600 dans l'Hexagone. (Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +5.75%