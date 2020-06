Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault va supprimer 1.500 emplois dans l'ingénierie en France Reuters • 16/06/2020 à 12:38









(Actualisé avec source syndicale) PARIS, 16 juin (Reuters) - Le constructeur automobile Renault RENA.PA va supprimer 1.500 emplois dans l'ingénierie en France, a-t-on appris mardi de source syndicale, confirmant une information révélée par la chaîne BFM TV. Ces suppressions d'emploi s'inscrivent dans le plan drastique de réductions de coûts présenté au début du mois par le groupe, passant par la suppression de 15.000 postes, dont 4.600 dans l'Hexagone. La suppression de ces 1.500 emplois dans l'ingénierie sera étalée sur la durée du plan, soit d'ici 2022. (Gilles Guillaume avec Blandine Hénault)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +5.80%