Renault : va proposer ses voitures d'occasion sur heycar

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa stratégie de digitalisation, Renault Group accompagne l'arrivée sur le marché français de heycar, une plateforme multimarque de vente en ligne de véhicules d'occasion. En étroite collaboration avec ses concessionnaires, le Losange proposera ainsi l'ensemble du stock de véhicules de son réseau Renault Occasion sur le site d'heycar, une solution qui a déjà fait ses preuves en Allemagne, au Royaume-Uni ou encore en Espagne. Outre Volkswagen Financial Services, Volkswagen Group, Daimler Mobility et Allianz, Renault Group et RCI Bank and Services (filiale et partenaire financier de Renault Group) deviendront actionnaires du groupe heycar.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.15%