Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : va proposer des voitures électrique avec Leclerc Cercle Finance • 30/11/2020 à 09:59









(CercleFinance.com) - E.Leclerc Location et Groupe Renault annoncent la signature d'un partenariat pour accélérer l'usage de l'électrique. Dans le cadre de cet accord, 3000 Dacia Spring et 1000 Renault ZOE seront mises en circulation. Les 504 agences de location E.Leclerc proposeront en exclusivité la toute nouvelle Dacia Spring, voiture 100% électrique la moins chère du marché européen, dès le 1er mars 2021. ' Grâce au Groupe Renault et à sa marque Dacia, c'est en effet une offre particulièrement accessible qui sera proposée. Une vraie marche en avant pour le marché du véhicule universel de demain ! ' a déclaré Michel-Edouard Leclerc, Président du Comité Stratégique des Centres E.Leclerc. ' Chacun dans leur domaine, les centres E. Leclerc et Dacia proposent des alternatives peu couteuses, fiables, de qualité, accessibles à tous. Proposer des Dacia Spring, les véhicules électriques les plus abordables d'Europe, dans les centres E. Leclerc, c'est proposer une mobilité électrique pour tous et sur le maximum de territoires possible en France ' indique Luca de Meo, CEO Groupe Renault.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.57%