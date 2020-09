RENAULT va faire évoluer son organisation autour de ses marques

(AOF) - Renault a annoncé un projet d'évolution de son organisation autour de ses marques en les regroupant autour de quatre unités commerciales : Renault, Dacia, Alpine et Nouvelles mobilités. L'objectif serait de donner à chaque unité une organisation autonome. Ce projet vise à créer une organisation plus simple et plus orientée vers les résultats, tout en renforçant la cohésion, la motivation et le sentiment d'appartenance des équipes ainsi regroupées par marques, précise le groupe. L'organisation des fonctions au niveau transversal sera aussi incluse dans la réflexion.

" L'entreprise a besoin de changer de 'module de jeu' et de passer d'une recherche de volume à une recherche de valeur et de rentabilité.", a déclaré Luca de Meo, le CEO de Renault.

Le constructeur ajoute que le projet d'évolution d'organisation sera partagé avec les instances représentatives du personnel une fois qu'il sera suffisamment abouti.

