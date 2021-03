Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : va compléter la gamme de véhicules de Mitsubishi Cercle Finance • 10/03/2021 à 09:39









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que Mitsubishi Motors a décidé de compléter sa gamme avec des véhicules de la marque Renault. À partir de 2023, Mitsubishi Motors commercialisera ainsi deux ' véhicules soeurs ' produits dans les usines du Groupe Renault, basés sur les mêmes plateformes mais avec des différenciations. ' Un mix du modèle Eclipse Cross PHEV de Mitsubishi ainsi que les 'véhicules soeurs' développés par Renault permettront à Mitsubishi Motors d'être plus compétitif sur le marché ' indique la direction. ' Ce beau projet répond aux attentes de tous les partenaires sur le plan du design, de la réglementation et du business. C'est à cela que sert l'Alliance et nous sommes très heureux, au sein du Groupe Renault, de contribuer à cette nouvelle étape de son histoire de coopération ' a déclaré Luca de Meo, CEO du Groupe Renault.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.05%