Renault: une voiture officielle pour l'Elysée

(CercleFinance.com) - Renault annonce que la Présidence de la République française a sélectionné le dernier né de sa marque sur le segment D, Renault Rafale, comme voiture officielle. Le véhicule a ainsi conduit le Chef de l'Etat au traditionnel défilé militaire du 14 juillet.



Rafale marque le retour du constructeur au losange dans le garage présidentiel. Depuis 1920, 12 Présidents de la République ont choisi Renault pour leurs déplacements officiels. La dernière de cette série, un Espace V, a été à la disposition de l'Elysée en 2016.





Valeurs associées RENAULT 50,18 EUR Euronext Paris 0,00%