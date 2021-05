RENAULT : une usine de batteries électriques implantée à Douai par AESC-Envision ?

(AOF) - Une usine de batteries pour véhicules électriques du groupe chinois Automotive Energy Supply Corporation (AESC)-Envision devrait être implantée à Douai (Nord), afin de fournir Renault, et notamment sa future R5 électrique. C'est ce qu'a rapporté lundi le Monde, sur la base de deux sources proches du dossier. Ces informations confirment celles dévoilées par le Figaro quelques jours plus tôt.

La nouvelle usine de Douai viendra s'intégrer au futur " pôle Nord " de production de véhicules électriques du groupe Renault, qui rassemble les sites actuels du groupe au losange de Douai, Maubeuge et Ruitz, ajoute Le Monde. Elle permettrait la création de 2 000 emplois, avait affirmé Le Figaro.

Aucune réaction officielle n'est disponible pour le moment du côté de Renault.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.