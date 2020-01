Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : une usine au Brésil distinguée Cercle Finance • 15/01/2020 à 11:23









(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce mercredi que son usine de Curitiba (État du Parana, Brésil) a rejoint le Réseau mondial des usines phares du World Economic Forum, qui regroupe les leaders dans l'application des technologies de la quatrième révolution industrielle. C'est le premier site industriel automobile à être reconnu en Amérique du sud avec ce Label, précise Renault. 'Pour atteindre ce niveau d'excellence, l'usine Renault de Curitiba a connecté la chaîne logistique de bout en bout avec les clients. Ainsi, chaque année, 290.000 véhicules sont suivis par puces RFID jusqu'à leur livraison, ce qui réduit de 30 % les délais d'expédition et porte à 95,4 % le taux de ponctualité des livraisons', explique notamment le constructeur automobile.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.60%