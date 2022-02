Renault: une publication 'robuste' selon des analystes information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 14:48

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note ' neutre ' sur Renault, avec un objectif de cours relevé de 40 à 45 euros.



Le bureau d'analyses met en avant la publication de ' solides résultats 2021, supérieurs aux objectifs et bien meilleurs qu'attendu '.



Renault a en effet été porté par ' un momentum sectoriel très favorable ' et a ' profité de son avance sur son plan de réduction de coûts '.



Oddo rapporte que ' le constructeur s'attend à un rebond des volumes sur ses principaux marchés en 2022 et estime que ses parts de marché ne devraient plus baisser '. Selon le broker, les objectifs 2022 sont ' prudents ' et ' à considérer comme des planchers '.



Stifel réitère pour sa part sa recommandation 'achat' sur Renault et ajuste son objectif de cours de 53 à 55 euros, après une publication annuelle du constructeur automobile jugée 'robuste' avec des chiffres supérieurs aux attentes pour 2021.



'Les objectifs 2022 se situent au niveau du consensus actuel, mais nous voyons ceci comme un plancher', estime le broker qui considère aussi les objectifs 2023-25 comme trop conservateurs et attend des hausses significatives des consensus d'EBIT et de FCF pour 2023.



'En termes de catalyseurs, la journée investisseurs (CMD) du groupe est prévue pour l'automne 2022, tandis que l'attention se portera sur la nouvelle mobilité (Mobilize) a la fin du premier trimestre de cette année', ajoute Stifel.



Invest Securities réaffirme de son côté sa recommandation 'achat' sur Renault, titre qui figure toujours dans sa liste de valeurs favorites, et remonte son objectif de cours de 53 à 70 euros, après la publication annuelle du constructeur automobile.



Le bureau d'études souligne que la marge d'EBITA a battu largement la guidance groupe et les attentes 'même si son niveau (3,6% pour le groupe, 1,2% pour la branche automobile) reste très faible par rapport à la concurrence'.



Il ajoute qu'un 'momentum' d'accélération au second semestre 2022 (4,4% pour le groupe, 2% pour l'automobile) le conduit à revoir ses BNA 2022/23 de +35,3%/+27,9%, au-delà des guidances prudentes délivrées par le groupe pour 2022.