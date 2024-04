Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: une nouvelle version pour la petite Spring de Dacia information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 11:14









(CercleFinance.com) - Dacia, la marque d'entrée de gamme du groupe Renault, a dévoilé vendredi la nouvelle version de sa petite voiture électrique Spring, avec un prix positionné sous la barre des 20.000 euros.



Le modèle - qui bénéficie du nouveau design Dacia inauguré sur la dernière génération de Duster - est doté du système Media Nav Live offrant un grand écran central tactile de 10 pouces qui intègre une navigation connectée.



Il dispose aussi de nouveaux outils d'aides à la conduite comme le freinage automatique d'urgence avec détection de véhicules et piétons, l'alerte de survitesse ou l'aide au parking arrière.



Dans sa motorisation 65 ch/48 kW, le véhicule offre une accélération dynamique, permettant de passer en 0 à 100 km/h en moins de 14 secondes, pour une consommation d'énergie inférieure à 14,6 kWh/100 km.



Disponible à partir de 18.900 euros, le nouveau modèle doit faire l'objet d'une ouverture des commandes prochainement,

en vue de premières livraisons à la rentrée, dès septembre.



Depuis son lancement en Europe en 2021, Spring s'est déjà écoulée à plus de 140.000 exemplaires depuis son lancement en Europe pour devenir l'an dernier le 3ème véhicule électrique le plus vendu aux particuliers sur le continent.



Avec près de 30.000 unités livrées en France, Spring s'est imposée à la première place des véhicules électriques les plus vendus aux particuliers sur le marché hexagonal.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.69%