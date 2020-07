Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : une nouvelle recrue pour l'équipe Design Cercle Finance • 29/07/2020 à 11:22









(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce mercredi l'arrivée de Gilles Vidal au sein de l'équipe Design, à partir de novembre 2020. Il sera rattaché à Laurens van den Acker, directeur du design industriel et membre du Comité exécutif du Groupe Renault. 'Son expérience reconnue de tous, son sens de l'innovation et sa passion pour le design seront de réels atouts pour le Groupe Renault. Gilles a été une source d'inspiration pour beaucoup et je me réjouis de travailler avec lui pour relever les défis de la mobilité de demain', commente Laurens van den Acker.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.46%