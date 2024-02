Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: une nouvelle directrice des achats chez Alpine information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 11:29









(CercleFinance.com) - Alpine, la marque sportive du groupe Renault, a annoncé vendredi que Capucine Lorenzi, une ancienne cadre de Ferrari, prendrait la direction de ses achats à compter du 26 février.



Agée de 46 ans, Capucine Lorenzi rejoindra le comité de direction d'Alpine et rapportera directement à Philippe Krief, le directeur général de la marque, tout en intégrant le comité de direction de l'activité d'approvisionnement du groupe Renault.



Titulaire d'un Master de l'IAE Lyon en 2002, Capucine Lorenzi avait débuté sa carrière en 2002 au sein du groupe Valeo en tant qu'acheteuse électronique de marchandises.



Elle avait rejoint Ferrari en 2006 avant de devenir, en 2017, la directrice des achats directs de matériaux pour véhicules. Elle était, depuis 2022, en charge de la politique d'approvisionnement chez la compagnie de navigation maritime italienne GNV (Grandi Navi Veloci).





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.77%