Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: une nomination chez Ampere information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Ampere, filiale de véhicules électrique de Renault Group, annonce la nomination d'Anne-Catherine Brieux, actuellement directrice qualité stratégie, fournisseurs et développement (Renault Group), au poste de directrice des opérations industrielles.



Succédant à Luciano Biondo qui occupait ce poste depuis novembre 2023 et qui a décidé de quitter le groupe, Anne-Catherine Brieux prendra ses fonctions le 1er août. Elle deviendra membre de la leadership team d'Ampere et sera rattachée à son CEO Luca de Meo.



Elle aura la responsabilité des quatre sites industriels d'Ampere (Douai, Maubeuge, Ruitz qui forment le pôle electricity et le site industriel de Cléon) ainsi que des fonctions achats, qualité, ingénieries de production, supply chain et IT d'Ampere.





Valeurs associées RENAULT 43,81 EUR Euronext Paris 0,00%