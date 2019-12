RENAULT : une fusion avec Nissan n'est « probablement pas l'objectif ultime » à moyen terme

(AOF) - Une fusion entre le Français Renault et le Japonais Nissan n'est "probablement pas l'objectif ultime" à moyen terme, a déclaré Jean-Dominique Senard, le président de Renault, au Financial Times. Dans son interview au quotidien britannique, le dirigeant insiste sur le fait que la priorité sera de faire converger les deux groupes automobiles plutôt que de réaliser une combinaison pleine et entière. Ce projet de fusion "était vu au Japon comme une menace réelle à l'indépendance de (Nissan) et à sa fierté", a constaté Jean-Dominique Senard.

Le dirigeant a souligné que sa priorité immédiate était de montrer que l'alliance avec Nissan pouvait délivrer des "preuves tangibles" de sa valeur.