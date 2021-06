Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : une entrée de gamme plus accessible pour le Duster Cercle Finance • 22/06/2021 à 10:58









(CercleFinance.com) - Dacia, la marque 'low cost' du groupe Renault, a annoncé mardi qu'elle allait proposer le nouveau Duster à partir de 14.490 euros, au lieu de 15.500 euros pour l'entrée de gamme de sa précédente version. Ce nouveau SUV sera ainsi disponible en France à compter d'un tarif de six euros par jour dans va version de base, la finition 'Essentiel', avec moteur bicarburation essence et GPL. A niveau de prix équivalent, le Duster en offre davantage par rapport aux version précédentes, souligne Dacia, qui dit avoir simplifié sa gamme en se concentrant sur les versions plébiscitées par ses clients. Le nouveau véhicule sera proposé en trois niveaux de finition, quatre motorisations, deux types de boîtes de vitesse tout en continuant à être décliné en deux roues motrices et en version 4x4. Le nouveau Duster doit être commercialisé en France à partir du 5 juillet.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.38%