Renault: une architecture de matériaux imaginée avec le CEA

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé mardi avoir développé en collaboration avec le CEA une architecture de matériaux inédite, alliant conception numérique et impression 3D.



Le groupe automobile souligne que cette technologie basée sur la fabrication additive pourrait notamment permettre de concevoir des éléments au comportement adaptatif et personnalisable.



Notamment appliqué aux sièges, ce procédé devrait permettre d'alléger les composants à bord d'environ 30%, tout en réduisant leur épaisseur.



L'idée est d'obtenir, avec un seul matériau, des performances en termes de confort, d'amorti et de maintien ne pouvant être atteintes avec les matériaux habituels (tissus, mousses, renfort...).



Avec ce système, le siège pourrait même être modelé à la morphologie de son conducteur, explique Renault dans un communiqué.



Dans le cadre de leur partenariat, le constructeur avait déjà imaginé avec le CEA, l'an dernier, un chargeur bidirectionnel à très haut rendement pour véhicule électrique.





