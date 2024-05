Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: une alliance avec Santander dans le leasing ? information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - Renault serait rentré en discussion avec la banque Santander pour signer une alliance dans le leasing automobile indique Les Echos. Les deux groupes pourraient créer une société commune dans cette activité. Selon le quotidien, l'objectif de cette alliance est d'accélérer l'activité dans un marché de plus en plus concurrentiel et qui nécessite des moyens financiers importants.



Selon Les Echos, Mobiliez Financial Services est entrée en négociation avec la banque espagnole Sanatander pour un accord avant la fin de l'année. Un accord non contraignant aurait déjà été signé il y a quelques jours selon le quotidien. L'accord porterait que sur l'activité de leasing.



Rappelons que Renault Group a nommé en 2024 Martin Thomas au poste de directeur général de RCI Banque, agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services. Il est rattaché à Gianluca de Ficchy, CEO Mobilize et chairman de RCI Banque.



Avant de rejoindre le constructeur automobile au losange, il a notamment travaillé chez Santander pour créer et développer la filiale de Santander Consumer Finance en France et assurer la mise en oeuvre de la joint-venture avec PSA Banque.





