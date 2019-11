Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : un secrétaire général sera nommé pour l'alliance Cercle Finance • 29/11/2019 à 08:37 (CercleFinance.com) - A l'issue de la réunion mensuelle de son conseil opérationnel, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi annonce avoir décidé de nommer dans les prochains jours un secrétaire général qui rendra compte au conseil opérationnel et aux directeurs généraux de l'alliance. 'Ce responsable de l'alliance jouera un rôle clé dans la coordination et la facilitation de plusieurs grands projets de l'alliance qui vont être lancés afin d'accélérer l'efficacité opérationnelle des entreprises respectives', explique-t-elle. Par ailleurs, les membres du conseil se sont mis d'accord sur des programmes visant à améliorer et à accélérer de manière significative l'efficacité opérationnelle de l'alliance dans l'intérêt des trois constructeurs automobiles.

