Renault : un nouveau Secrétaire Général de l'Alliance

(CercleFinance.com) - Hadi Zablit est nommé Secrétaire Général de l'Alliance à compter du 9 décembre 2019. Il rendra compte au Conseil opérationnel de l'Alliance et aux directeurs généraux des trois entreprises. Ce responsable de l'Alliance coordonnera et facilitera plusieurs grands projets de l'Alliance qui vont être lancés afin d'accélérer l'efficacité opérationnelle des entreprises respectives. Hadi Zablit, est directeur business development Alliance depuis mars 2018. À ce titre, il est responsable des équipes : Breakthrough Innovation, partenariats avec les OEM (Original Equipment Manufacturers), partenariats nouvelles technologies, services de mobilité Alliance, planification des produits, Alliance Ventures (fonds d'investissement). Depuis juin 2019, il assure également des responsabilités de directeur général des co-entreprises Alliance dédiées aux services de mobilité autonome à Boulogne-Billancourt en France et Yokohama au Japon. De janvier 2017 à mars 2018, pour le lancement de Renault Digital, Hadi Zablit a assumé le rôle de directeur général.

