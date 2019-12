RENAULT : un nouveau directeur du marketing monde

(AOF) - À compter du 2 décembre 2019, Xavier Martinet est nommé directeur du marketing monde du groupe Renault. Il est rattaché à Olivier Murguet, directeur des régions et du commerce, directeur général adjoint par intérim du groupe. Xavier Martinet devient membre du comité de direction du groupe Renault (CDR). En 2018, il était devenu directeur général de Renault Italie. François Renard quitte l'entreprise.

