Renault : un nouveau directeur de la communication

(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce jour qu'à compter du 1er janvier 2020, Frédéric Texier sera nommé directeur de la communication. Il sera rattaché à Catherine Gros, directeur de la communication, des affaires publiques, de l'impact social et durable du Groupe Renault. 'Frédéric Texier, 39 ans, a rejoint le Groupe Renault en avril 2016 en tant que directeur du service de presse. Auparavant, il a passé sept ans chez Total, successivement au service de presse du Groupe puis comme responsable de la communication de la branche Energies nouvelles. De 2006 à 2009, il a travaillé au sein du service communication opérationnelle d'Eurotunnel', indique notamment Renault.

