Renault: un kit de conversion électrique pour le Master

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé mercredi s'être associé à TOLV, un spécialiste de la conversion de véhicules utilitaires au 100% électrique, afin de proposer des kits dits 'rétrofit' pour ses fourgons Master III.



Le procédé de 'rétrofit' - qui consiste à transformer un véhicule traditionnel en un véhicule électrique - est considéré comme une option moins onéreuse que l'acquisition d'un véhicule neuf, tout en permettant d'en prolonger sa durée de vie et de réduire son empreinte écologique.



Ces kits rétrofit 100% électrique pour Renault Master III seront disponibles à partir de 26.900 euros, hors prime nationale rétrofit déduite, auprès de TOLV, qui avait déjà dévoilé un premier kit destiné au Renault Trafic en 2022.



Cet équipement - qui offre environ 200 km d'autonomie, - sera proposé dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux sociétés, au sein de la Refactory de Flins.





