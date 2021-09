Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : un concours pour stimuler la mobilité intelligente information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 14:31









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Renault annonce le lancement de ' Mobility 4.0. Challenge ', un challenge d'open innovation organisé en partenariat avec les entreprises Atos, Dassault Systèmes, Orange, STMicro et Thalès, toutes membres de l'écosystème d'innovation ' Software République ' lancé par le Losange. ' C'est la première fois que six entreprises majeures s'unissent pour mettre à disposition des données, leurs outils techniques, des plateformes de prototypage hardware et software, leurs connaissances et leurs expertises ', souligne le communiqué. Ouvert aux start-ups, entrepreneurs, PME, instituts de recherche, universitaires et à toute autre personne souhaitant devenir acteur d'une nouvelle mobilité européenne, ce concours sera lancé le 6 septembre et s'articulera autour de cinq thématiques : l'amélioration de l'expérience utilisateur liée au véhicule électrique, l'accessibilité multimodale, le transport intelligent, la cyber-sécurité ainsi qu'une thématique libre.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.05%