Renault : un accord avec Uber pour des véhicules électriques Cercle Finance • 08/09/2020 à 17:49









(CercleFinance.com) - Renault et Nissan ont signé une lettre d'intention avec Uber (MoU). Cet accord vise à permettre à Uber d'électrifier ses véhicules en Europe. Les entreprises vont proposer des véhicules 100% électriques à destination des chauffeurs utilisant l'application Uber sur les marchés européens, notamment au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et au Portugal. Il permettra aux chauffeurs d'avoir un accès aux véhicules 100% électriques Renault et Nissan : Renault ZOE et Nissan LEAF, ainsi que les futurs véhicules électriques de la gamme des deux entreprises. ' Cet accord avec Uber est une reconnaissance de notre capacité à conquérir de nouveaux clients et à accompagner les professionnels dans leur transition énergétique. Avec ce partenariat, nous unissons nos forces pour accélérer le mouvement ', a déclaré Gilles Normand, SVP, Véhicules électriques et services de mobilité, Groupe Renault.

