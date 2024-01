Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: Twingo E-Tech distinguée aux Trophées de l'Argus information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que sa Twingo E-Tech Electric Prototype a remporté le prix spécial du jury devant 11 concurrents à l'occasion des Trophées de l'Argus 2024.



Ce prix récompense une innovation, un concept-car, une stratégie et une performance commerciale ou sportive. Il est décerné par un jury composé de journalistes et experts de la valorisation et du référencement de L'Argus, ainsi que de journalistes spécialistes du produit automobile, de l'industrie, de la technologie et de l'économie.



Dévoilée à l'occasion du Capital Market Day d'Ampere le 15 novembre dernier, Twingo E-Tech Electric Prototype est une citadine compacte conçue pour un usage urbain.



Twingo viendra renforcer l'offensive électrique de Renault sur le segment B entamée en 2024 avec le lancement de Renault 5 et confirmer son ambition de rendre accessible la mobilité électrique au plus grand nombre.





