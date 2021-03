Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : tutoie les 40E, tente de retracer 41,1E Cercle Finance • 17/03/2021 à 12:11









(CercleFinance.com) - Renault s'est à peine repli vers 38,45E que le cours repart déjà de l'avant et tutoie les 40E: le titre tente de retracer 41,1E, son récent zénith des 12 et 12/03 et ex-support du 3 mars 2020. Au-delà, Renault viserait les 58E de la mi-septembre 2019.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +3.10%