Renault : trois récompenses aux Trophées Argus 2020

(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce jour avoir reçu trois récompenses lors des Trophées Argus 2020. Ainsi, le nouveau Renault Captur reçoit le Trophée du Petit SUV, le nouveau Renault Master reçoit le Trophée du Véhicule Utilitaire (pour la troisième fois, une première dans l'histoire des Trophées Argus), et Mégane R.S. TROPHY-R reçoit le Trophée de la Sportive de l'année. 'Ces trois trophées soulignent l'excellence de nos véhicules, ainsi que la capacité de la marque Renault à toujours s'adapter au mieux à la diversité des besoins de ses clients', commente Ivan Segal, Directeur Commercial France.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.42%