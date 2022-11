Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: trois partenariats pour la décarbonation information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 09:13









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa stratégie Renaulution, Renault Group annonce une accélération du plan de décarbonation de ses sites industriels avec trois partenariats stratégiques et inédits pour atteindre ses objectifs en matière de transition énergétique.



Cette nouvelle étape se matérialise avec le producteur d'énergies renouvelables Voltalia par le plus gros contrat d'approvisionnement d'électricité verte en France, à destination des usines françaises du constructeur automobile au losange.



Par ailleurs, Renault élabore avec Engie le premier projet de géothermie profonde sur un site industriel européen, à Douai, et s'associe avec Dalkia, filiale du groupe EDF, pour l'installation d'une chaudière biomasse à Maubeuge.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.34%