Renault : trois nouveaux véhicules rejoignent l'offre hybride

(CercleFinance.com) - Renault étend sa gamme hybride avec l'arrivée de trois nouveaux véhicules dotés de la technologie E-TECH Hybrid: Renault Arkana E-TECH Hybrid, Captur E-TECH Hybrid et Mégane E-TECH Plug-In Hybrid. Par ailleurs, Nouveau Renault Arkana et Nouveau Captur inaugurent également, en complément du full hybrid, une solution de micro-hybridation 12V sur les motorisations essence 1,3 TCe 140 et 160, inédite chez Renault. Développée et brevetée par l'ingénierie Renault, la technologie E-TECH Hybrid associe deux moteurs électriques, une boîte de vitesses innovante à crabots et un moteur thermique. Elle permet notamment de rouler jusqu'à 80% du temps en électrique en ville et d'abaisser la consommation jusqu'à 40%, ou encore de profiter de l'agrément de la motorisation électrique jusqu'à 135 km/h sur une motorisation E-TECH Plug-in Hybrid, indique le constructeur. Les trois modèles seront commercialisés en Europe dès le premier semestre 2021.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -4.55%