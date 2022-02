Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Renault: Thierry Piéton nommé directeur financier information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 09:48

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé vendredi en marge de la publication de ses résultats annuels que Thierry Piéton, son actuel directeur financier adjoint, deviendrait directeur financier du groupe à compter du mois prochain.



Ce cadre de 51 ans, passé notamment chez PricewaterhouseCoopers et General Electric, remplacera à partir du 1er mars Clotilde Delbos, appelée à se consacrer pleinement à son rôle de directrice générale de Mobilize, la marque du groupe dédiée aux services de mobilité, à l'énergie et aux données.



Le constructeur au losange précise qu'elle aura pour tâche d'en accélérer le développement dans le cadre du plan stratégique 'Renaulution' et de la transformation du groupe.



Clotilde Delbos conservera par ailleurs son poste de présidente du conseil d'administration de RCI Banque.



Thierry Piéton avait rejoint Nissan Europe en 2014 tant que directeur administratif et financier. Il avait été nommé directeur performance et contrôle du groupe Renault en 2016.



Il intégrera le comité exécutif du groupe et sera rattaché au directeur général Luca de Meo.