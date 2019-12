Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : test décisif des 42E Cercle Finance • 03/12/2019 à 17:09









(CercleFinance.com) - Renault replonge... vers 42E cette fois-ci, un scénario guère étonnant après l'enfoncement du récent plancher des 43,5E de fin novembre qui coïncidait avec celui de mi-avril 2014 également. Le titre teste donc la borne basse du canal baissier moyen terme qui se situe vers 42E... et le prochain objectif à la baisse pourrait être 40E. Mais 42E semble pouvoir constituer un bon support.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.57%