Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : tente de soulever la résistance des 33,5E information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 11:23









(CercleFinance.com) - Renault repasse à la marge le seuil des 33,5E, une résistance testée sans relâche du 20 avril au 6 juin.

Un franchissement -à confirmer- validerait une sortie par le haut du corridor 31,4/33,6E, libérant ainsi un potentiel de hausse vers 35,8E (simili-'gap' du 19/04).





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +3.00%