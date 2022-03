Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: suspension des activités industrielles en Russie information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Rappelant mettre déjà en oeuvre les mesures nécessaires pour respecter les sanctions internationales contre la Russie, Renault Group annonce que son conseil d'administration, réuni mercredi, a acté la suspension des activités de l'usine Renault de Moscou à partir de ce jour.



Dans son bref communiqué, le constructeur automobile au losange ajoute qu'il 'évalue les options possibles concernant sa participation dans Avtovaz, tout en agissant de manière responsable envers ses 45.000 salariés en Russie'.





