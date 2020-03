Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : suspension d'activités de production en Turquie Cercle Finance • 25/03/2020 à 13:45









(CercleFinance.com) - Renault annonce que pour préserver la santé de ses employés locaux et compte tenu des perturbation de la chaine logistique mondiale, il va suspendre graduellement et temporairement la plupart de ses activités de production sur ses sites Oyak Renault, en Turquie. Le constructeur automobile au losange précise que ces mesures commenceront à prendre effet le jeudi 26 mars, et que la date de reprise de la production sera fixée en fonction des développements en Turquie et dans le monde.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.92%