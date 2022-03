Renault suspend ses activités industrielles en Russie et abaisse ses objectifs annuels

Néanmoins, les industriels de l'automobile ne subissent pas de la même façon cette pénurie de composants électroniques. Ceux qui ont développé des relations étroites avec leurs fournisseurs sont moins touchés. C’est le cas de Toyota. En revanche Ford a annoncé que sa production serait réduite de 50 % au deuxième trimestre et de 1,1 million de véhicules sur l'ensemble de l'année.

Cette pénurie est principalement liée aux conséquences de la pandémie de Covid-19. Le fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon évalue à environ 2,5 millions le nombre de voitures qui ne pourront être produites au premier semestre 2021 dans le monde. Il prévoit que le déséquilibre entre l'offre et la demande persistera et pourrait durer jusqu'en 2022.

Les voitures électriques poursuivent leur développement en France et affichent un maintien de leur part de marché à 8% en mai, avec 11.562 immatriculations.

Stellantis a commercialisé en mai 2021 environ 44.000 véhicules neufs, soit près de 40% en moins comparé à mai 2019. Le groupe a pâti d’un manque de composants, qui pénalise tous les constructeurs dans le monde. Stellantis n’a ainsi pu produire 190.000 véhicules au premier trimestre et mi-mars le groupe Volkswagen estimait que 100.000 véhicules n'avaient pas pu être produits.

Né en janvier de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, Stellantis est devenu le premier constructeur automobile en Europe au premier trimestre, devançant ainsi le groupe Volkswagen (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Lamborghini…).

Renault ajoute qu'une charge d'ajustement non-cash serait enregistrée au moment des résultats du premier semestre 2022 correspondant à la valeur des immobilisations incorporelles, corporelles et goodwill consolidés du groupe en Russie. Celle-ci s'élevait à 2,195 milliards d'euros au 31 décembre 2021.

Au final, Renault est contraint de revoir ses perspectives financières pour l'année 2022. Il table désormais sur une marge opérationnelle du groupe de l'ordre de 3% (contre au moins 4% auparavant) et un free cash-flow opérationnel de l'Automobile positif (contre au moins 1 milliard d'euros précédemment).

(AOF) - Face aux critiques quant à ses activités en Russie, Renault a dû réagir. Hier soir, le constructeur automobile a déclaré que les activités de son usine de Moscou étaient désormais suspendues. De plus, le groupe au losange a dit évaluer les options possibles concernant sa participation dans le constructeur russe Avtovaz, « tout en agissant de manière responsable envers ses 45 000 salariés en Russie ».

