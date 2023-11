Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: succès de son plan d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Renault Group fait part du succès de son plan d'actionnariat salarié 'Renaulution Shareplan 2023', qui s'est déroulé du 18 septembre au 2 octobre, 'témoignant de l'engagement des collaborateurs du groupe et de leur confiance dans les orientations stratégiques'.



Plus de 95.000 salariés du constructeur automobile vont bénéficier de huit actions gratuites à partir du 22 novembre. Parmi eux, près de 38.000 ont également souscrit à des actions à un prix préférentiel de 26,28 euros, après décote de 30%.



Au total, l'opération permettra le transfert aux salariés d'environ 2,1 millions actions supplémentaires, soit 0,72% du capital de Renault. Les salariés détiendront ainsi environ 5,25% du capital avec l'ambition d'atteindre 10% d'actionnaires salariés d'ici à 2030.





