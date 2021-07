Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : spectaculaire rebond vers 35,5E, peut viser 36,8E Cercle Finance • 01/07/2021 à 17:39









(CercleFinance.com) - Le secteur auto était mal en point mercredi, il se distingue ce jeudi avec Renault qui matérialise un spectaculaire rebond de +4% vers 35,5E (contre -2,8% la veille). L'avalement haussier permet d'espérer un re-test de la résistance des 36,8E de la mi-juin, puis la zone des 39E.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +4.47%