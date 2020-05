Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : soulève la résistance des 19,85E Cercle Finance • 27/05/2020 à 09:14









(CercleFinance.com) - Dopé par le plan de relance 'auto verte' du gouvernement, Renault soulève la résistance des 19,85E des 27 mars et 30 avril et se dirigerait alors vers 24E (règle du balancier) puis le comblement du 'gap' des 27,02E du 27 février.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +6.43%