Renault : signe un premier podium en Hypercar, à Spa

(CercleFinance.com) - L'Alpine Elf Matmut Endurance Team est allé chercher la 2e place des Total 6 Heures de Spa-Francorchamps, ce weekend, pour l'ouverture du Championnat du monde d'endurance WEC en Hypercar. Nicolas Lapierre, André Negrão et Matthieu Vaxiviere se sont relayés au volant de l'A480 de l'équipe française sur le tracé des Ardennes belges. Alpine Elf Matmut Endurance Team se tourne désormais vers les 8 Heures de Portimão. La deuxième étape du calendrier 2021 du Championnat du Monde FIA d'Endurance sera disputée le 13 juin prochain.

