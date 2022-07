Renault: signe un partenariat avec Vitesco Technologies information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 17:49

(CercleFinance.com) - Renault Group et Vitesco Technologies ont annoncé la signature d'un partenariat stratégique pour le co-développement et la production d'électronique de puissance dans un boitier ' One Box ' pour les groupes motopropulseurs électriques et hybrides.



Renault Group apportera son expertise électrique et hybride tandis que Vitesco Technologies fournira ses technologies et procédés 'best in class'.



L'objectif est de créer une unité électronique qui combine tous les composants dans un seul boîtier : le convertisseur DC-DC, le chargeur embarqué OBC et l'Onduleur.



' Les équipes de Renault Group et Vitesco Technologies définiront les produits et process d'assemblage de cette ' One Box ' en intégrant les dernières technologies de pointe afin d'assurer le meilleur niveau de compétitivité en termes de rendement et de coût ' indique le groupe.