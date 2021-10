Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : signe un contrat d'approvisionnement avec Terrafame information fournie par Cercle Finance • 08/10/2021 à 10:13









(CercleFinance.com) - Renault signe un contrat d'approvisionnement avec la société finlandaise Terrafame, l'un des principaux producteurs de métaux pour la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Le groupe s'assure ainsi d'un approvisionnement significatif en sulfate de nickel, représentant une capacité annuelle d'environ 15 GWh. ' Cet accord marque une nouvelle étape vers la réduction de l'empreinte environnementale des véhicules électriques et l'objectif de neutralité carbone du Groupe en Europe d'ici 2040 ' indique Renault. ' Terrafame présente un net avantage en matière de développement durable et de préservation des ressources grâce à sa méthode de production unique. Son écosystème industriel génère une empreinte carbone du sulfate de nickel inférieure de plus de 60 % à la moyenne du secteur.' Indique Gianluca De Ficchy, directeur des achats de l'Alliance et directeur général de l'Alliance Purchasing Organization (APO).

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.50%