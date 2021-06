RENAULT signe un accord sur la nouvelle organisation du travail hybride en France

(AOF) - Après plusieurs semaines de négociation, la direction de Renault et les organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC et FO ont signé le 10 juin dernier l'accord sur les nouveaux modes de travail en France. Cette nouvelle organisation hybride du travail, qui vise à tirer le meilleur du présentiel et du télétravail sera basée sur le volontariat et conjuguera travail sur site et travail à distance. Elle s'organise autour de deux jours de télétravail par semaine (jusqu'à 3 jours de télétravail avec l'accord du manager) et sera accessible à tous ceux dont l'activité le permet.

La nouvelle organisation et les aménagements des espaces de travail pour améliorer les espaces de collaboration sur site seront déployés en plusieurs étapes, à partir du mois de septembre prochain.

" Un accompagnement ergonomique et des formations sur le déroulement du télétravail seront aussi progressivement proposés, ainsi que de nombreux outils visant à accompagner la conduite du changement et construire cette nouvelle façon de travailler ", précise Renault.

Un suivi continu sera mis en œuvre au travers d'enquêtes internes ayant pour but d'apporter des améliorations au dispositif.

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.