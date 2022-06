Renault signe un accord d’approvisionnement en cobalt marocain avec Managem

(AOF) - Renault Group et Managem Group ont annoncé la signature d’un « memorandum of understanding » visant à sécuriser l’approvisionnement en sulfate de cobalt bas carbone et responsable pour les batteries électriques. L’accord prévoit la fourniture par Managem de 5 000 tonnes de sulfate de cobalt par an pendant une période de 7 ans, à partir de 2025. Après une étude d’ingénierie, Managem prévoit d’investir dans la construction d’une future usine située au sein du complexe industriel de Guemassa au Maroc afin de transformer le minerai de cobalt en sulfate de cobalt.

A travers ce partenariat, Renault s'assurera d'un approvisionnement significatif, représentant une capacité annuelle de production de batteries jusqu'à 15 GWh.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Quatrième constructeur automobile mondial créé en 1898 et présent sous les marques Renault, Dacia, LADA, Alpine et Mobilize ;

- Positionnement industriel mondial, avec un chiffre d’affaires de 46,2 Mds€ réalisé pour plus de 50 % hors d’Europe et avec des positions fortes dans 9 pays : France, Russie, Italie, Turquie, Espagne, Belgique-Luxembourg, Roumanie, Maroc et Pologne ;

- Chiffre d’affaires réalisé à 93 % par l’automobile, dont 6 % par le constructeur russe Avtovaz ;

- Modèle d’affaires : repositionnement sur les véhicules de taille intermédiaire, sur la qualité de l’offre en véhicules électriques ou hybrides et les services flexibles ;

- Capital détenu à 15 % (29,05 %de droits de vote) par l’Etat français, à 15 % par la filiale Nissan, et à3,61 % (5,88 %) par les salariés, le conseil d’administration de 17membres étant présidé par Jean-Dominique Senard, Luca de Meo étant directeur général ;

- Bilan fragile avec un ratio d’endettement de 142,5 % sur 27,9 Mds€ de capitaux propres, les disponibilités atteignant 21,9 Mds€.

Enjeux

- Stratégie “Renaulution“ en 3 étapes :

- résurrection jusqu’en 2023 : autonomie des marques, rationalisations des plateformes de 6 à 3, offre “milieu de gamme“ portée à 40 % des revenus contre 15 %, marge opérationnelle de + 3 %, autofinancement libre de 3 Mds€,

- rénovation de 2023 à 2025 par le renouvellement des gammes,

- "renaulution" : montée en puissance de l’utilisation de l’hydrogène dans les véhicules professionnels avec un objectif de part de marché de 30 % en 2030 ;

- Stratégie d’innovation focalisée sur la connectivité, les services et le véhicule électrique, fondée sur une R&D à 4,4 % :

- réseau d’experts, d’innovation labs (Californie, France, Israël), ReKnow Université dédiée à l’électrification, la cybersécurité des données…,

- partenariats : CEA et les pôles compétitivité Moveo, Sysematic et ID4Car…,

- projet NeVeOS d’architecture électronique des véhicules,

- technologie hybride E-TECH et batteries françaises et décarbonées,

- partenariats : CEA, EnVision AESCMoveo, Sysematic, STMicro et ID4Car…,

- fonds d’investissement Renault Venture Kapital et Alliance Ventures pour le capital-risque et l’accompagnement de start-up ;

- Stratégie environnementale pour la neutralité carbone en 2040 en Europe et en 2050 dans le monde :

- objectif d’une gamme de véhicules particuliers tous électriques en Europe en 2030 via 23 Mds€ d’investissements d’ici 2027 et 5 plateformes communes ;

- économie circulaire de la mobilité portée par l’usine de Flins : reconditionnement industriel des véhicules d’occasion, recyclage et réemploi des pièces et matériel, structures d’innovation et de recherche ;

- Dynamisme en Europe des véhicules E-TECH et 7 lancements de véhicules en 2022.

Défis

- Encore un fort impact au 1er semestre du manque de semi-conducteurs (perte totale de 300 000 véhicules en 2022) et de l’inflation des matières premières ;

- Guerre Russie-Ukraine : fin de toutes les activités de Renault en Russie ;

- Lancement opérationnel de Mobilize, regroupant les services de mobilité, énergie, financement, assurances et maintenance, visant 20 % des ventes en 2030 ;

- Après un recul des ventes au 1er trimestre, objectifs 2022 révisés en baisse : autofinancement opérationnel de l’automobile positif et marge opérationnelle de 3 %;

- Absence de dividende au titre de 2021.

Nouveau géant dans l’automobile d’occasion

Le marché, qui représente 400 milliards d’euros en Europe, est soumis à un mouvement de concentration. Le groupe britannique Constellation a repris la plateforme de vente aux particuliers, CarNext. L’objectif est de former un leader européen du secteur et de s’imposer face à d’autres leaders comme l'allemand AutoHero, le britannique Cazoo ou le français Aramis Auto. Les levées de fonds s’accélèrent. Le britannique Cazoo a annoncé son introduction à la Bourse de New York via un Spac (Special Purpose Acquisition Company) pour lever 1,6 milliard de dollars. L’allemand Auto1 Group a levé 1,8 milliard d’euros à la Bourse de Francfort tandis que le français Aramis Group, filiale de Stellantis, a fait son entrée à la Bourse de Paris.